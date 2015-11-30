У Севастополі припинена подача тепла

Остаточне рішення про цілодобове опалення багатоквартирних будинків у Севастополі буде прийнято ввечері на комісії з надзвичайних ситуацій (НС), повідомив ТАСС так званий директор департаменту міського господарства окупаційного уряду Севастополя Олег Казурин.

"Аналіз погодних умов показує, що 11 грудня ми переходимо через 0 градусів. Наше завдання при середньодобовій температурі нижче 8 градусів подати тепло у багатоквартирні будинки. Ми третю добу з 0 до 6 ранку тепло подаємо", - сказав Казурин.

За його словами, зараз місто обслуговує 114 котелень та 10 котелень міністерства оборони. "На двох котельнях проходять профілактичні роботи, інші працюють, у тому числі 14 котелень, які обслуговують соціальні об'єкти, цілодобово. Аварійних ситуацій на котелень немає, багато аварій на мережах. Аварійні бригади працюють цілодобово", - додав Казурин.

Читайте також"Укренерго" готова за кілька годин увімкнути ЛЕП до Криму

Зараз температура повітря у Севастополі становить близько 10 градусів вище нуля.

Нагадаємо, окупанти у Криму закликали населення півострова "готуватися до гіршого" варіанту розвитку ситуації з електропостачанням.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада внаслідок підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.