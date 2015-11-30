Україна протягом тижня відібрала зі своїх сховищ 250 мільйонів кубометрів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 21 по 28 листопада скоротилися на 1,5%, або на 250 мільйонів кубометрів, до 16,32 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 28 листопада зі сховищ було відібрано 45 мільйонів кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна не планує закуповувати додаткові обсяги газу у "Газпрому" для проходження опалювального сезону, оскільки наявних запасів достатньо за умови нинішньої сприятливої погоди і зниження споживання палива в середньому на 17-19%.