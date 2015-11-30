Fitch дав негативний прогноз по нафтовому сектору Росії на 2016 рік

Прогноз по нафтовим та газовим компаніям Росії на 2016 рік негативний через низькі ціни на нафту, підвищення податків, закінчення періоду нарощування видобутку нафти та поступове посилення впливу від західних санкцій, повідомляє Прайм з посиланням на міжнародне рейтингове агентство Fitch.

"Фінансові та галузеві санкції, введені з 2014 року з боку США, ЄС та деяких інших країн, мали лише обмежений вплив на видобуток нафти до сих пір. Проте їх вплив буде поступово збільшуватися, якщо санкції збережуться в середньостроковій перспективі", - йдеться в статті.

Як наголошується в повідомленні Fitch, санкції відносно РФ ефективно закрили західні ринки капіталу для всього сектора, за винятком "Газпрому". Російські компанії в пошуках фінансування звернулися до Китаю, але їх результати виявилися змішаними, оскільки китайські банки, як представляється, вибагливі та вимогливі.

"За прогнозом агентства, відновлення цін на нафту 2016 року не буде. Аналітики Fitch очікують, що ціни на газ в Європі, на ключовому ринку "Газпрому" по вартості залишатимуться низькими, доки ціни на нафту не почнуть рости в 2017 році", - підкреслюють в статті.

Fitch вважає, що прогресивне оподаткування допомогло компаніям знизити вплив від низьких цін. Проте агентство вважає, що податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) в Росії виросте в 2016 році, а експортні мита залишаться низькими, що призведе до падіння EBITDA нафтових компаній на 5-10% при вартості нафти марки Brent в 55 доларів за барель.

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"Низькі доходи компаній можуть призвести до подальшого скорочення капвкладень, що спричинить більший тиск на російський видобуток нафти, динаміка якого, як очікує агентство, буде слабкою 2016 року", - резюмує видання.