Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС за тиждень знизилися на 12%

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 23 по 30 листопада знизилися на 12% – до 860 тис. тонн з 978 тис. тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, запаси вугілля усіх марок на складах ТЕС за тиждень знизилися на 3,4%, - до 2,007 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні, і наказав профільним чиновникам надати план чітких заходів для стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

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Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що наявних запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів, і надалі питання з постачанням вугілля потребує нових рішень. За інформацією міністра, в грудні Україна отримає 250 тис. тонн вугілля з ПАР, а на кінець року загальний запас вугілля має бути не менш як 1 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли унаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Понад 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.