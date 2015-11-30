У РФ стверджують, що всі соціально значущі об'єкти Криму підключені до електроенергії
Для виконання цього завдання було задіяно 953 резервні джерела електропостачання.
Всі соціально значущі об'єкти Криму підключені до джерел живлення. Про це заявляє прес-служба Міненерго РФ.
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"Для виконання цього завдання було задіяно 953 резервні джерела електропостачання сукупною потужністю – 158,2 МВт. В тому числі, 142 джерела було доставлено в лікувальні установи, 250 – для об'єктів водозабезпечення, 6 – на каналізаційні насосні станції та ще 555 джерел на інші об'єкти", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що для енергопостачання соціально значущих об'єктів Севастополя зараз використовується 185 резервних джерел загальною потужністю – 20,5 МВт: 35 об'єктів задіяні в лікувальних установах, 25 – на об'єктах водопостачання, 18 – на каналізаційних насосних станціях, 107 – на інших об'єктах.
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"Всього для відновлення електропостачання соціально значущих та інфраструктурних об'єктів включено в роботу 1138 резервних джерел електропостачання сумарною потужністю – 178,7 МВт", - стверджує прес-служба російського відомства.
Відзначимо, раніше сьогодні повідомлялося, що в Севастополі призупинили подачу тепла в житлові будинки.