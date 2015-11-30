У РФ стверджують, що всі соціально значущі об'єкти Криму підключені до електроенергії

Всі соціально значущі об'єкти Криму підключені до джерел живлення. Про це заявляє прес-служба Міненерго РФ.

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"Для виконання цього завдання було задіяно 953 резервні джерела електропостачання сукупною потужністю – 158,2 МВт. В тому числі, 142 джерела було доставлено в лікувальні установи, 250 – для об'єктів водозабезпечення, 6 – на каналізаційні насосні станції та ще 555 джерел на інші об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для енергопостачання соціально значущих об'єктів Севастополя зараз використовується 185 резервних джерел загальною потужністю – 20,5 МВт: 35 об'єктів задіяні в лікувальних установах, 25 – на об'єктах водопостачання, 18 – на каналізаційних насосних станціях, 107 – на інших об'єктах.

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"Всього для відновлення електропостачання соціально значущих та інфраструктурних об'єктів включено в роботу 1138 резервних джерел електропостачання сумарною потужністю – 178,7 МВт", - стверджує прес-служба російського відомства.

Відзначимо, раніше сьогодні повідомлялося, що в Севастополі призупинили подачу тепла в житлові будинки.