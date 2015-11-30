Поставки вугілля із зони АТО відновляться після включення однієї з ЛЕП до Криму - Демчишин

Поставки вугілля з українських шахт, розташованих у районах проведення антитерористичної операції, поновляться, як тільки енергетики відновлять роботу лінії електропередач «Каховка - Титан» у напрямку Криму, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Як тільки поновиться робота лінії «Каховка - Титан», поставки вугілля із зони АТО відновляться», - сказав міністр.

Він також підкреслив, що відновлення роботи ЛЕП необхідне для забезпечення стабільного енергопостачання Херсонської області.

При цьому міністр уточнив, що на поточний момент Україна спалює щодоби близько 25 тис. тонн вугілля-антрациту. «Але протягом 4-12 грудня ми очікуємо ще близько 250 тис. тонн з ПАР», - сказав Демчишин.

Він також підкреслив, що відновлення роботи ЛЕП необхідне для забезпечення стабільного енергопостачання Херсонської області. «Я неодноразово звертався до кримськотатарських активістів з проханням дозволити включити лінію «Каховка - Титан», - сказав Демчишин і підкреслив, що запуск лінії не вирішить енергопроблеми Криму. За словами Демчишина, запуск лінії дозволить відновити постачання електроенергії в напрямку півострова тільки в обсязі близько 20% необхідного.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори двох ліній електропередач, що залишилися.

24 листопада учасники блокади заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей розпочалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

27 листопада міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що ремонтні бригади можуть завершити відновлення лінії електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» протягом 3 годин після отримання до неї доступу.

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак поки такої домовленості не досягнуто.

При цьому 27 листопада очільник Міненерговугілля підкреслював, що існуючих запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів, і надалі питання з поставками вугілля потребуватиме нових рішень.