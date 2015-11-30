Окупаційна влада Криму виставить Україні рахунок за нанесений збиток через енергоблокаду

Про це повідомляє РИА «Новости».

Він зазначив, що на даний момент сума збитків підраховується, але може скласти мільярди рублів.

«Енергетична блокада спричинила великі ресурсні втрати Криму і Росії в цілому. Втрати обов'язково будуть підраховані - це збиток, який буде виражатися як у фінансовому, так і моральному плані», - сказав він.

Окупаційна влада Криму вважає, що до підриву ліній електропередачі в Україні причетний Меджліс, яку очолює Мустафа Джемільов. Претензії також будуть виставлені координатору блокади Ленуру Іслямову і іншим.

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Смирнов наголосив, що під час енергоблокади життя і здоров'я десятків тисяч кримчан були піддані ризику. «Це особливо ті, хто перебував у лікарнях і був підключений до апаратів штучного підтримання життєзабезпечення, а це тисячі людей. Безпосередньо смертельному ризику піддавалися новонароджені діти. У цій частині відповідальність організаторів блокади тільки збільшується», - сказав він.

Політична відповідальність, на думку Смирнова, лежить на українській владі, які не запобігли знеструмлення окупованого Криму.

Нагадаємо, окупанти в Криму закликали населення півострова "готуватися до гіршого" варіанту розвитку ситуації з електропостачанням.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.