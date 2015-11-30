Окупаційна влада Криму виставить Україні рахунок за нанесений збиток через енергоблокаду
Так званий голова держкомітету уряду Криму з міжнаціональних відносин і депортованих громадян Заур Смирнов заявив, що окупаційна влада республіки виставлять винним рахунок за шкоду, заподіяну в результаті повного знеструмлення.
Про це повідомляє РИА «Новости».
Він зазначив, що на даний момент сума збитків підраховується, але може скласти мільярди рублів.
«Енергетична блокада спричинила великі ресурсні втрати Криму і Росії в цілому. Втрати обов'язково будуть підраховані - це збиток, який буде виражатися як у фінансовому, так і моральному плані», - сказав він.
Окупаційна влада Криму вважає, що до підриву ліній електропередачі в Україні причетний Меджліс, яку очолює Мустафа Джемільов. Претензії також будуть виставлені координатору блокади Ленуру Іслямову і іншим.
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Смирнов наголосив, що під час енергоблокади життя і здоров'я десятків тисяч кримчан були піддані ризику. «Це особливо ті, хто перебував у лікарнях і був підключений до апаратів штучного підтримання життєзабезпечення, а це тисячі людей. Безпосередньо смертельному ризику піддавалися новонароджені діти. У цій частині відповідальність організаторів блокади тільки збільшується», - сказав він.
Політична відповідальність, на думку Смирнова, лежить на українській владі, які не запобігли знеструмлення окупованого Криму.
Нагадаємо, окупанти в Криму закликали населення півострова "готуватися до гіршого" варіанту розвитку ситуації з електропостачанням.
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Як повідомляв УНІАН, в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.