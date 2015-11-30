Bloomberg: Росія не готова до нового падіння цін на нафту

У 2016 році на розвиток економіки Росії можуть негативно позначитися загострення геополітичної ситуації, нестабільність у банківській сфері, висока інфляція та теракти. Однак головною загрозою більшість опитаних Bloomberg аналітиків вважають можливість нового падіння світових цін на нафту, передає РБК.

Близько 70% експертів вважають, що до нових потрясінь на нафтовому ринку Росія не готова. При цьому 63% побоюються, що падіння вартості бареля до $30 поставить під загрозу стабільність фінансової системи країни, наголошується в повідомленні Bloomberg. На думку аналітиків Goldman Sachs, приводом для нового різкого падіння нафтових цін може стати м'яка зима: відсутність морозів знизить попит на паливо, що може призвести до провалу нафтових цін в район $20 за барель.

Під час торгів 30 листопада на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent коливається в районі $44-45 за барель, однак експерти побоюються, що після зняття санкцій з Ірану і збільшення експорту іранської нафти ціна на нафту може істотно впасти. У середині листопада середня вартість бареля нафти країн ОПЕК вперше з 2009 року впала нижче $40, після чого міністр нафти Венесуели Еулохіо дель Піно попередив, що без прийняття заходів щодо стабілізації ринку ціна бареля може знизитися до $25.

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У жовтні перший заступник голови ЦБ Росії Дмитро Тулін, виступаючи на засіданні робочої групи в Держдумі, заявив, що песимістичний сценарій розвитку ситуації в економіці Росії передбачає падіння цін на нафту «дуже нижче» $40 за барель. Раніше джерела РБК повідомляли, що найгірший зі сценаріїв на 2016 рік, які обговорюються в уряді Росії, передбачає падіння цін на нафту до $30-35 за барель.

В кінці листопада глава «Роснефти» Ігор Сєчін виступив з прогнозом про те, що зростання цін на нафту варто очікувати тільки в другій половині 2017 року. За словами головного фінансового директора норвезької нафтової компанії Statoil Ганса Якоба Хегге, ціни на нафту підуть у ріст не раніше 2018 року.