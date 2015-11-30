"Укренерго" підрахувало збитки від ушкоджень ЛЕП у Херсонській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в. о. керівника Херсонських магістральних електромереж ДП "Укренерго" Ігор Босько.

За його словами, підрахувати повний кошторис можна буде лише після виконання всіх робіт.

"Ми закінчили відновлення опори ЛЕП «Каховська-Титан», але будемо підключати лише після досягнення угод. ... Якщо буде досягнута угода щодо включення, «Титан» буде підключено в найближчі терміни, і тоді ми зможемо оперувати якимись конкретними сумами", - заявив Босько.

За попередніми розрахунками, збитки, що підприємство подасть до органів внутрішніх справ, досягають близько 1 млн грн.

"Підрахувати повну суму збитків ми зможемо лише після закінчення робіт. У зв'язку з тим, що пошкоджена специфічна опора, вона досить рідкісна й дорога, її будемо міняти не ми, а підрядна організація. Сума договору теж впливатиме на загальну суму збитків. Думаю, загальна цифра становитиме від 2 до 3 мільйонів гривень", - заявив Босько.

За його словами, йдеться тільки про ті кошти, які необхідні для відновлювальних робіт.

"Що стосується недоотримання вигоди, не можу нічого сказати, тому що «Укренерго» не є контрагентом цього договору. Ми не займаємось продажем електроенергії ні за кордон, ні всередині країни, а лише забезпечуємо безперебійну роботу магістральних мереж", заявляє Босько.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області внаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори останніх двох ліній електропередач.

24 листопада учасники блокади заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і готова поновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова.

За даними «Укренерго», внаслідок відключення знеструмлювали 123 населених пункти чотирьох районів півдня Херсонської області, у тому числі повністю - Чаплинський і Каланчацький райони, які за нормальною схемою живилися від підстанції «Титан», яка знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим.