"Жорстка економія": севастопольцям скоротили подачу електроенергії до 4 годин на добу

Окупаційна "влада" Севастополя оприлюднила новий графік подачі електроенергії в житлові будинки: з вівторка мешканці міста зможуть скористатися тільки електрикою протягом 4 годин на добу - кожні дві години через шість і тільки в денний час.

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Про це повідомляє місцеве агентство FlashCrimea з посиланням на джерела в міській владі.

Від початку энергоблокади Криму 22 листопада подача електроенергії в житлові мікрорайони Севастополя постійно знижується: спочатку електрика була доступна кожні три години через шість (6-9 годин на добу), з 25 листопада — дві години через шість (6 годин на добу).

"Губернатор" Севастополя Сергій Міняйло закликав жителів міста "перейти в режим жорсткої економії електроенергії".

Напередодні стало відомо, що Севастополю знизили ліміт споживання електроенергії з 90 до 70 мВт.

Раніше УНІАН повідомляв, що так званий голова держкомітету уряду Криму з міжнаціональних відносин і депортованих громадян Заур Смірнов заявив, що окупаційна "влада" республіки виставить винним рахунок за шкоду, заподіяну в результаті повного знеструмлення.

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Нагадаємо, 20 листопада в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.