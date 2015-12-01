"Укрнафта" в листопаді сплатила понад 1 мільярд гривень податків

Найбільша нафтовидобувна компанія країни «Укрнафта» в листопаді поточного року в повному обсязі виконала свої податкові зобов'язання, перерахувавши до державного бюджету 1,03 млрд грн, йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначили в «Укрнафті», до цієї суми увійшли рентні платежі в розмірі 674,01 млн грн, податок на прибуток (95,3 млн грн) і ПДВ (173,7 млн грн).

Крім того, як повідомили в компанії, за результатами роботи за договорами про спільну діяльність «Укрнафта» перерахувала до бюджету 454,9 млн грн податків, з яких обсяг рентних платежів становив 316,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня поточного року «Укрнафта» виконала в повному обсязі свої зобов'язання з виплати дивідендів за 2014 рік перед мажоритарним акціонером - НАК «Нафтогаз України», до державного бюджету було перераховано 632,3 млн грн.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.