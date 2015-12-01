"Енергоатом" залучить у двох банків кредити на $85 мільйонів

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, залучить у державного "Укргазбанку" кредит на 35 мільйонів доларів, а в Amsterdam Trade Bank N. V. – на 50 мільйонів доларів.

Про це компанія повідомляє на сайті "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити на 3 роки. Процентна ставка по кредиту "Укргазбанку" становить 12,5% річних, за кредитом Amsterdam Trade Bank N. V. – 12% річних.

Обидві кредитні угоди мають бути підписані в грудні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в жовтні 2015 року залучив кредит в "Укрексімбанку" на 52,5 мільйона доларів для погашення заборгованості перед російською компанією "ТВЕЛ" за постачання ядерного палива.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.