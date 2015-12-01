Єврокомісія підтвердила отримання листа від 10 країн ЄС з критикою "Північного потоку-2"

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила речник віце-президента ЄК з Енергетичного Союзу Мароша Шефчовича Анна-Каіса Ітконен, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я можу підтвердити, що Комісія отримала листа і, як на будь-який лист, отриманий Комісією, буде відповідь і на цей", - зазначила вона.

При цьому Ітконен не стала коментувати зміст листа, зазначивши, що позиція Єврокомісії щодо «Північного потоку» добре відома, і вона не змінилася.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, за даними низки ЗМІ, уряди 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, в якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Лист від 26 листопада підписали голови урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і закликали до широкого обговорення «Північного потоку-2» на саміті ЄС у грудні.

«Північний потік-2» є проектом газопроводу з Росії до Німеччини, по суті, це розширення «Північного потоку».

Група європейських компаній у вересні цього року підписала угоду з російським «Газпромом» щодо розширення мережі трубопроводів Nord Stream, прокладених по дну Балтійського моря в обхід України.