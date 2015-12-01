Крим у темряві: окупаційна влада повідомила про режим надзвичайної ситуації до Нового року

Про це повідомив в інтерв'ю ТАСС так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

"Я думаю, режим НС буде як мінімум до Нового року діяти, до тих пір, поки все не увійде у звичне русло", - сказав він.

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При цьому він підкреслив, що запуск першої черги енергомосту не вирішить проблему повністю - з урахуванням початку роботи котелень він закриє лише половину потреби півострова.

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"Крім того, що ми вирішимо питання опалення, подачі світла в житлові будинки, треба буде якось запускати промислові підприємства", - додав він, уточнивши, що пріоритет все одно залишається за оптимізацією подачі електрики в будинки, щоб "вистачало всім".