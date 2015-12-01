На місце Аксьонова може прийти електрик: "глава" Криму, заявив що готовий помити і поступитися своїм кріслом

Про це повідомляє ТАСС.

"До нас приїжджають різні закордонні експерти, кажуть, що вони готові запропонувати допомогу. У мене були на зустрічах вже людей 20, які відомі всесвітньо відомого світила в області енергетики. Але коли вони на нашу ситуацію дивляться, то говорять, що нам тільки енергоміст потрібен. Я відповідаю, що ми і так знаємо, що "дякую" за таку пораду. Кожному, хто прийде зараз з боку, запропонує варіант рішення, і моментально зараз почнеться подаватися світло, я відразу крісло своє помию і поступлюся йому", - заявив Аксьонов.

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Нагадаємо, окупанти в Криму закликали населення півострова "готуватися до гіршого" варіанту розвитку ситуації з електропостачанням.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.