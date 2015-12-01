Мінфін пропонує з 1 січня вдвічі знизити ренту для приватних газовидобувних компаній

Міністерство фінансів України пропонує у своїй моделі реформи оподаткування скоротити з 1 січня 2016 року в два рази ставки ренти для приватних газодобувних компаній за користування надрами.

Про це йдеться в представленій Мінфіном презентації податкової реформи.

Згідно з документом, Мінфін пропонує знизити рентні ставки на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 кілометрів, до 29% з 55%, а для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 кілометрів, - до 14% до 28%.

Крім цього, з 1 січня 2018 року Мінфін пропонує чергове зниження оподаткування приватних газовидобувних компаній: при видобутку до 5 кілометрів – до 20%; понад 5 кілометрів – 10%.

Також Мінфін пропонує з 1 січня 2018 року запровадити 15% надбавку до податку на прибуток усіх газовидобувників.

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Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у Податковий кодекс України.

Після цього ряд приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні, що, на їх думку, призведе до зниження бурових робіт в 2015 році і падіння видобутку газу.

10 листопада 2015 року Верховна Рада не змогла ухвалити в другому читанні депутатський законопроект, що передбачає зниження в два рази ставок рентної плати для газодобувних компаній за користування надрами. Депутати пропонували внести в документ ряд поправок, проте вони не були підтримані більшістю. Доопрацьований законопроект планувалося розглянути 13 листопада, але цього зроблено не було. Дата наступного розгляду законопроекту наразі невідома.

Нагадаємо, ухваленим у першому читанні законопроектом пропонувалося, на відміну від відхиленого урядового, знизити оподаткування для всіх компаній, включаючи найбільшого газовидобувача в Україні – держкомпанію "Укргазвидобування".

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Законопроект передбачає зниження рентних ставок на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 кілометрів, до 29% з 55% (у випадку "Укргазвидобування" - з 70%). Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 кілометрів, - до 14% з 29%.