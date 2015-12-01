Україні не доведеться імпортувати газ, якщо вона споживатиме енергоресурси на рівні Польщі - шведський міністр

Про це сьогодні під час брифінгу у Житомирі повідомила Міністр з питань міжнародного співробітництва з метою розвитку Швеції Ізабелла Льовін, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради.

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За словами міністра, "якщо Україна зможе довести свій рівень споживання енергетичних ресурсів до рівня, скажімо, Польщі, тоді не доведеться взагалі імпортувати газ. Це дійсно матиме вплив як на економіку, так і на розвиток енергоефективності та рішень, які існують у цій сфері. Я вважаю, що Україна зможе добитися значних успіхів на цьому шляху».

Льовін переконана, що Україна зможе уникнути екологічних проблем завдяки переходу від «викопних» видів палива до відновлювальних видів енергії. «Дуже важливими є рішення, які пропонуються у сфері енергоефективності. Швеція мала вирішити цю проблему, коли наступила криза у нафтовій сфері 1970 року. Ми бачимо, що в Україні існує величезний потенціал, оскільки зараз Україна використовує втричі більше енергоресурсів на одиницю ВВП, ніж у середньому в країнах ЄС", - зазначила міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посольство Швеції в Україні, Шведська торгова та інвестиційна рада у партнерстві з Житомирською міською радою провели у Житомирі ІІ Шведсько-український форум з енергоефективності та чистих технологій. На форумі прозвучало, що Швеція надає щороку близько 25 млн євро на фінансування у сфері реформ, які виконуються в Україні. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Андреас фон Бекерат.