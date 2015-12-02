Клімкін закликав ЄС протидіяти російським газотранспортним проектам

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

У рамках робочого візиту до Брюсселя, під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шефчовичем Клімкін наголосив на необхідності подальшого збільшення реверсних поставок газу в Україну з території держав-членів ЄС та закликав Брюссель вжити заходів з метою якнайшвидшого відкриття великого реверсу зі Словаччини.

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Клімкін також закликав Єврокомісію активно протидіяти реалізації таких "політично мотивованих проектів Росії, як "Північний потік-2", які не відповідають ні інтересам України, ні інтересам ЄС".

У свою чергу, Шефчович відзначив важливу роль України в забезпеченні енергетичної безпеки Європи і наголосив, що Україна довела свою надійність як країна-транзитер російського газу.

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«Окрему увагу було приділено питанням залучення інвестицій ЄС у модернізацію української газотранспортної системи, що підвищить енергетичну безпеку України та Євросоюзу… Сторони домовилися продовжити активну взаємодію для проведення глибоких структурних реформ газового сектору України та забезпечення її важливої транзитної ролі», – мовиться також у повідомленні.