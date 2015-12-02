Нафта відновила падіння в очікуванні засідання ОПЕК

Сьогодні вранці вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,12% - до 44,25 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,68% - до 41,58 долара за барель, інформує Прайм.

Учасники ринку не випускають з уваги 168-му зустріч ОПЕК, яка відбудеться в цю п'ятницю у Відні. Деякі аналітики вважають, що організація не знизить квоту на видобуток з нинішніх 30 мільйонів барелів на добу. Якщо організація вирішить скоротити квоту, то це полегшить глобальний надлишок сировини на ринку, який призвів до сильного падіння цін на нафту. Тим не менш, деякі трейдери починають переглядати свої позиції, готуючись до різних результатів.

Читайте такожBloomberg: Росія не готова до нового падіння цін на нафту

"На Саудівську Аравію та її союзників Кувейт, Катар і ОАЕ припадає більше половини виробництва ОПЕК у 31,5 мільйона барелів на день, а інші члени ОПЕК не можуть змусити їх скоротити виробництво. Насправді, Саудівська Аравія навряд чи скоротить своє виробництво, щоб звільнити місце, яке її конкуренти в цілому і її головний суперник Іран, зокрема, можуть заповнити, якщо санкції будуть зняті", - цитує агентство Франс Прес доповідь аналітиків IHS Energy.