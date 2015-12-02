Крим у темряві: окупаційна влада прогнозує перебої з електроенергією до 2018 року

Про це заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов в ході засідання міжвідомчого штабу з ліквідації надзвичайної ситуації за участю представників муніципалітетів. повідомляє ТАСС.

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За словами Аксьонова, напружена ситуація в енергетиці Криму може зберегтися до 2018 року, поки не будуть побудовані дві стаціонарні електростанції у Сімферополі і Севастополі.

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"До тих пір, поки не будуть побудовані дві електростанції на території Криму, певна ситуація напруги буде зберігатися, хоча я впевнений, що постачання електроенергії з материка можуть дійсно задовольнити потреби населення", - зазначив Аксьонов.

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Нагадаємо, окупанти у Криму закликали населення півострова "готуватися до гіршого" варіанту розвитку ситуації з електропостачанням.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в результаті підривів електричних опор в ніч на 20 листопада виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.