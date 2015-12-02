Транзит російського газу через Україну в листопаді збільшився на 54%

Транзит російського газу до Європейського Союзу через територію України в листопаді 2015 року збільшився порівняно з листопадом 2014 року на 53,8% - до 5,593 млрд куб. м, йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

Водночас, за даними компанії, в листопаді обсяги транзиту російського газу через територію України до країн ЄС скоротилися порівняно з попереднім місяцем на 9,8%.

З початку року для європейських споживачів через українські газопроводи транспортовано 59,5 млрд куб. м російського газу, що на 3% більше показників аналогічного періоду минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» за підсумками 2015 року очікує збільшення обсягів транзиту російського газу до ЄС через територію України порівняно з 2014 роком на 9,4% - до 65 млрд куб. м.

За словами голови «Нафтогазу України» Андрія Коболєва, доходи України в 2015 році від транзиту російського газу до країн ЄС становитимуть близько 1,5 млрд дол.