Ердоган: Туреччина не пропаде без російського газу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не пропаде, якщо Росія припинить поставки газу, повідомляє Прайм з посиланням на турецький телеканал Haberturk.

"Я вже говорив, що крім Росії ми купуємо газ у багатьох країн. З божою допомогою ми подолаємо проблеми", — заявив Ердоган.

"Ми не все життя користуємося природним газом — відомо, коли ми його для себе відкрили. Ця нація звикла до страждань. І мова не йде про те, що ми пропадемо без російського газу", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

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28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.