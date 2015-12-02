Ціна нафти впала нижче 44 доларів за барель

Світові ціни на нафту продовжують опускатися після повідомлення Американського інституту нафти (API) про несподіване зростання запасів у США і напередодні засідання ОПЕК, на якому організація, ймовірно, знову збереже квоту на видобуток, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 13:26 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,32% - до 43,85 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,04% - до 41,41 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

API повідомив, що запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,6 мільйона барелів - до 489,9 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували зниження на 0,5 мільйона барелів. Тепер інвестори чекають даних по запасам від Міненерго США. Минулого тижня запаси нафти в країні виросли на 1 мільйон барелів — до 488,2 мільйона барелів.

Відзначається, що в п'ятницю у Відні пройде чергова, 168-я, зустріч ОПЕК. Переважна більшість аналітиків вважають, що організація не знизить квоту на видобуток, незважаючи на низькі ціни і надлишок сировини на ринку. Виробництво нафти в світі перевищує споживання, за різними оцінками, на 0,5-2 мільйони барелів на добу.

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Разом з тим Саудівська Аравія, найбільший член ОПЕК, висловлювала свою готовність співпрацювати з нафтодобувачами та експортерами нафти, які входять до ОПЕК, так і поза картелю, щоб стабілізувати нафтовий ринок.

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