Відключення ЛЕП у напрямку Криму призвело до зниження потужності АЕС - Міненерговугілля

Відключення ліній електропередач в напрямку анексованого Росією Криму після підриву опор кримськотатарськими активістами, які виступають за повну блокаду півострова, призвело до зниження потужності атомних електростанцій на 500 МВт, повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.

"Ця потужність заміщається в енергосистемі країни тепловою генерацією, оскільки ТЕС можуть забезпечувати пікові навантаження на систему (з 8:00 до 10:00 ранку та особливо з 19:00 до 22:00 ввечері) замість рівного графіка (як виробляють АЕС). Все це призводить до збільшення спалювання дефіцитного вугілля", - йдеться в повідомленні міністерства.

Як зазначили у відомстві, через припинення енергопостачання Криму також постраждали райони Херсонської області, подача електроенергії до яких здійснюється з резервних ліній, що нехарактерно для нормальної роботи енергосистеми.

"До цього моменту в Україні не було ситуацій, коли яка-небудь територія зазнавала такого тривалого відключення стандартної схеми постачання. Резервна схема постачання не була спроектована на постійну додаткове навантаження, у якій вона працює зараз. Тому фахівці-енергетики не можуть достовірно спрогнозувати всі негативні наслідки, які можуть мати місце", - підкреслили в Міненерговугілля.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами голови "Енергоатому" Юрія Недашковського, держкомпанія "Укренерго" могла не подавати команду стосовно зниження завантаження блоків Южно-Української та Запорізької АЕС після підриву ліній електропередач (ЛЕП) у напрямку Криму.

В ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори останніх двох ліній електропередач.

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24 листопада учасники блокади заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів в напрямку півострова.