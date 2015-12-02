Без газу на Новий рік можуть залишитися майже 300 тисяч домогосподарств – "Нафтогаз"

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" попереджає про можливе припинення з 1 січня 2016 року газопостачання 280 тисяч домогосподарств, які не мають газових лічильників.

"Згідно з вимогами законодавства України, з 1 січня 2016 року газопостачання для домогосподарств, які користуються газом для підігріву води, повинно здійснюватися лише за умови наявності лічильників", - йдеться в повідомленні НАК.

Згідно з даними компанії, станом на 1 листопада лічильники були встановлені в 75% домогосподарств в цій категорії.

"280 тисяч домогосподарств, які користуються газом для підігріву води, ще не мають лічильника", - підкреслили в "Нафтогазі".

Як пояснили УНІАН у компанії, відповідальність за установку лічильників лежить на облгазах, які мають виконувати їх встановлення безкоштовно.

При цьому в "Нафтогазі" зазначили, що рішення про припинення газопостачання мають приймати також облгази, оскільки НАК не має доступу до кінцевого споживача.

Всього ж, за даними "Нафтогазу", за станом на 1 листопада 2015 року в Україні газифіковано близько 13 мільйонів квартир та приватних будинків. З них лічильниками газу оснащено близько 9,4 мільйона домогосподарств, або 72% побутових споживачів (на початку року – 70,6% споживачів).

"При цьому майже всі споживачі, які використовують газ для опалення і потребують найбільших обсягах палива, отримують його за даними лічильників. В результаті близько 93% газу, спожитого населенням, реалізується за даними лічильників, а 7% – за нормативами", - відзначають в компанії.

За жовтень 2015 року, як повідомили в "Нафтогазі", в житловому фонді України було встановлено 22,2 тисячі лічильників газу, що на 6% більше, ніж у вересні (20,9 тисячі одиниць). В цілому з початку 2015 року станом на 1 жовтня було встановлено 235,6 тисячі лічильників газу.

У компанії нагадали, що найбільш проблемною групою споживачів газу залишається та, що використовує газ лише для приготування їжі (4,48 мільйона господарств, або 34% від загальної кількості побутових споживачів, які споживають 7% газу). Але для цієї категорії лічильники мають бути встановлені до 1 січня 2018 року.

"Станом на 1 листопада 2015 року лічильниками обладнано 1,19 мільйона домогосподарств цієї категорії, або 26,6%. На початок жовтня поточного року рівень оснащення лічильниками в цій категорії становив 26,4%", - повідомили в "Нафтогазі".

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Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу.