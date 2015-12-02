"Центренерго" чекає на прибуття першої партії вугілля з ПАР до 4 грудня

Держкомпанія "Центренерго", що експлуатує три теплові електростанції, які відчувають гострий дефіцит антрациту через військову агресію Росії на Донбасі, очікує прибуття перших 168 тисяч тонн вугілля з ПАР до 4 грудня.

Як зазначили в компанії, поставки вугілля здійснюються за двосторонньою угодою з швейцарською компанією Mercuria.

"Прибуття перших 168 тисяч тонн вугілля з ПАР очікується вже до 4 грудня цього року", - йдеться в повідомленні "Центренерго".

Також у компанії повідомили, що минулого тижня було підписано додаткову угоду і замовлено таке судно, яке має прибути в Україну вже у січні 2016 року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, після припинення енергопостачання анексованого Росією Криму і зниження потужності АЕС на 500 МВТ, Україна спалює щодоби близько 25 тисяч тонн вугілля-антрациту.

Але протягом 4-12 грудня, за словами Демчишина, очікується надходження близько 250 тисяч тонн вугілля з ПАР.

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