Нафта дорожчає на повідомленнях із Саудівської Аравії

Світові ціни на нафту зростають в ході торгів четверга на тлі повідомлень, що Саудівська Аравія запропонує ОПЕК скоротити видобуток, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 8:08 мск вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,47% - до 43 доларів за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,14% - до 40,4 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Агентство Energy Intelligence в четвер повідомило, що Саудівська Аравія має намір на зустрічі ОПЕК у п'ятницю запропонувати організації скоротити видобуток на 1 мільйон барелів на добу.

Видання зазначає, що раніше Саудівська Аравія, найбільший член ОПЕК, висловлювала свою готовність співпрацювати з нафтодобувачами і експортерами нафти, як входять до ОПЕК, так і не членами картелю, щоб стабілізувати нафтовий ринок.

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"Разом з тим переважна більшість аналітиків вважають, що ОПЕК не знизить квоту на видобуток, попри низькі ціни та надлишок сировини на ринку. За даними агентства Рейтер, виробництво нафти в світі перевищує споживання, за різними оцінками, на 0,5-2 мільйони барелів на добу", - резюмують в статті.