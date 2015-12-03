Саудівська Аравія знизить ціни на нафту для США

Саудівська Аравія, один з найбільших у світі експортерів нафти, напередодні засідання Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) попередила, що в січні знизить ціни на "чорне золото" у США, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

"Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) знизить офіційні ціни на всі сорти нафти для США. При цьому для азіатських покупців компанія збільшить ціну на нафту на 1,4 долара проти зростання на 1,3 долара в грудні", - йдеться в повідомленні.

"Це ляпас ОПЕК. Вони (Саудівська Аравія - ред.) пропонують свою нафту за низькою ціною для двох найважливіших ринків - США та Азії - за два дні до засідання ОПЕК, що є явною ознакою того, що саудівці не збираються скорочувати видобуток", - наводить агентство слова директора з торгівлі ф'ючерсами Mizuho Securities USA Inc. у Нью-Йорку Боба Йогера (Bob Yawger).

У п'ятницю у Відні пройде чергова, 168-я, зустріч ОПЕК. Переважна більшість аналітиків вважають, що організація не знизить квоту на видобуток, попри низькі ціни та надлишок сировини на ринку.

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Aramco встановлює ціни на нафту на основі рекомендацій клієнтів і розрахунку зміни її вартості протягом останнього місяця, а також на основі прибутковості та цін на виробництво.

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