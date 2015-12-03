Україна на початку грудня різко скоротила імпорт газу з ЄС і збільшила його відбір з підземних сховищ

Україна, яка відмовилася наприкінці листопада від закупівель російського газу, з 1 по 3 грудня знизила імпорт вуглеводнів зі Словаччини порівняно з середньодобовими об'ємами попереднього місяця більш ніж втричі, свідчать дані словацької компанії Eustream.

Станом на 1 грудня імпорт природного газу зі Словаччини, на яку припадає понад 90% імпорту вуглеводнів з ЄС, скоротився порівняно з 30 листопада до 0,6 мільйона кубометрів з 28,9 мільйона кубометрів.

В цей же день, для покриття зростаючих потреб у зв'язку зі зниженням температури повітря, Україна збільшила відбір газу з власних сховищ до 84,34 мільйона кубометрів з 54,16 мільйона кубометрів у попередній день.

За даними Eustream, 2 грудня Україна збільшила імпорт газу з ЄС до 8,6 мільйона кубометрів, а заявка на 3 грудня становить 8,5 мільйона кубометрів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", в листопаді Україна імпортувала 1,1 мільярда кубометрів природного газу, з них 65% надійшло з території Європи.

Також в компанії відзначили, що на сьогоднішній день імпорт газу здійснюється тільки з Словаччини та Угорщини.

До кінця 2015 року "Газпром" встановив вартість газу для "Нафтогазу України" в 227 доларів за тисячу кубометрів.

У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 доларів.