Росія призупинила переговори щодо "Турецького потоку"

Проект будівництва газопроводу "Турецький потік" призупинено, повідомив ТАСС міністр енергетики Росії Олександр Новак.

За його словами, міжурядові переговори з турецькою стороною щодо реалізації проекту зараз не ведуться.

"Призупинені переговори", - сказав глава Міненерго.

Раніше Мінекономрозвитку заперечувало факт заморозки переговорів.

Водночас, поточні поставки російського газу під дію ембарго не підпадають і будуть здійснюватися відповідно до контракту.

1 грудня уряд РФ прийняв рішення призупинити діяльність змішаної міжурядової російсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, яку з російської сторони очолює міністр енергетики Олександр Новак.

Як раніше повідомляв ТАСС з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів, обговорення проекту "Турецький потік" буде призупинено у зв'язку з припиненням діяльності міжурядової комісії Росія-Туреччина.

Підготовка міжурядової угоди з Туреччиною щодо "Турецького потоку" здійснювалася у рамках російсько-турецької міжурядової комісії. Очікувалося, що міжурядова угода може бути підписана вже в грудні-січні. При цьому Росія вважала правильним підписання міжурядової угоди з Туреччиною по газопроводу "Турецький потік" відразу за двома його нитками, а Туреччина лише за однією.

Домовленість про будівництво газопроводу "Турецький потік" була досягнута в грудні 2014 року. Спочатку планувалося, що потужність чотирьох ниток газопроводу становитиме 63 млрд кубометрів газу на рік, з них 16 млрд буде поставлятися в Туреччину, а 47 млрд - на газовий хаб на турецько-грецькому кордоні.

У жовтні голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія поки обмежується будівництвом двох ниток "Турецького потоку", оскільки зростаючі потреби Європи у газі поки зможе закрити газопровід "Північний потік 2".

Тоді ж було оголошено, що переговори щодо підписання міжурядової угоди відкладаються через політичну ситуацію в Туреччині, де на той момент не був затверджений склад кабінету міністрів.

Читайте такожТуреччина заявила про перегляд позиції щодо реакції на російські санкції

Нагадаємо, 1 грудня на сайті уряду РФ було опубліковано постанову, що конкретизує економічні санкції проти Туреччини. У ньому перераховані турецькі товари, які потрапили під обмеження і які заборонено ввозити до Росії з 1 січня 2016 року. Газові та атомні проекти двох країн в документі не згадуються.