Туреччина хоче побудувати трубопровід для імпорту газу з Іраку – ЗМІ

Турецька державна компанія Botas планує оголосити тендер на будівництво трубопроводу, по якому в майбутньому планується імпортувати газ з іракського Курдистану на територію Туреччини, повідомляють Ведомости з посиланням на Bloomberg.

"За даними агентства, тендер на газопровід протяжністю 180 кілометрів може відбутися протягом двох місяців. На його будівництво може піти близько двох років залежно від напруженості ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Планується, що потужність газопроводу протягом трьох років використання складе 20 мільярдів кубометрів на рік.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент, незважаючи на всі зусилля Росії, проект будівництва газопроводу "Турецький потік" призупинено.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

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У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.