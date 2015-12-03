Саудівська Аравія назвала умови зниження видобутку нафти

Саудівська Аравія запропонує ОПЕК знизити видобуток нафти на 1 мільйон барелів на добу за умови, що такі зобов'язання візьмуть на себе країни, що не входять в ОПЕК, повідомило інтернет-видання Energy Intelligence з посиланням на високопоставленого чиновника ОПЕК, передає Рейтер.

Досі Саудівська Аравія ігнорувала заклики деяких учасників організації скоротити видобуток, щоб допомогти зростанню цін на нафту. Більшість аналітиків вважають, що ОПЕК не прийме рішення про зниження видобутку на нараді в п'ятницю.

Саудівська Аравія хоче, щоб в зниженні виробництва брали участь Ірак, Іран і такі країни як Росія, Казахстан, Мексика Оман, що не входять в ОПЕК, йдеться в повідомленні Energy Intelligence. Зокрема, Іраку буде запропоновано не підвищувати видобуток з нинішнього рівня близько 4 мільйонів барелів на добу.

"Ринок захоче почути думки інших сторін і бути впевненим, що така можливість існує. Потрібно, щоб виробники не тільки погодилися на це, але й дотримувалися угоди. Те, що саме Саудівська Аравія зробить цю пропозицію, додасть їй значущості", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

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Якщо угоди досягнуть, вона набуде чинності не на нараді в п'ятницю і не відразу після неї, а наступного року, сказало джерело Energy Intelligence.

Ціни на нафту в четвер зростають завдяки цій новині.