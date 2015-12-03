Туреччина на тлі конфлікту з РФ вирішила прискорити будівництво газопроводу з Азербайджану

Будівництво Трансанатолійського газопроводу (TANAP) з Азербайджану до Туреччини буде прискорено.

Про це повідомив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає азербайджанське інформаційне агентство Trend.

Поставки газу повинні початися раніше 2018 року.

Трубопровід TANAP дозволить Туреччині збільшити закупівлі азербайджанського газу на шість мільярдів кубометрів щорічно, а також дасть можливість Баку експортувати до Європи 10 мільярдів кубометрів газу в рік.

До Європи газ потрапить через з'єднаний з TANAP газопровід TAP. Газ буде поставлятися з азербайджанського родовища "Шах Деніз".

«Туреччина і Азербайджан реалізують важливі енергетичні проекти, одним з яких є TANAP», - сказав Давутоглу.

Нагадаємо, Росія призупинила переговори з Туреччиною про будівництво газопроводу "Турецький потік".

Раніше також стало відомо, що турецька державна компанія Botas планує оголосити тендер на будівництво трубопроводу, через який в майбутньому планується імпортувати газ з іракського Курдистану на територію Туреччини.

Планується, що потужність газопроводу протягом трьох років використання складе 20 мільярдів кубометрів в рік.

Читайте такожЕрдоган: Туреччина не пропаде без російського газу

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Президент РФ Володимир Путін 28 листопада підписав указ про введення санкцій проти Туреччини.