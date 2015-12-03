Завтра до України прибуває перша партія вугілля з ПАР - "Центренерго"

Розмір партії складе 168 тис. тонн, йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому за підсумкам засідання антикризового енергетичного штабу.

ПАТ «Центренерго», є єдиною серед генеруючих компаній ТЕС, якою в кінці вересня було підписано прямий двосторонній договір із швейцарською компанією міжнародним трейдером MERCURIA ENERGY TRADING SA на постачання антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки. Прибуття перших 168 тис. тонн вугілля з ПАР очікується вже 4 грудня цього року», – звітують у компанії.

Наступний корабель із твердим паливом із ПАР прибуде до України в січні 2016 року, прогнозують у компанії. Домовленість про це була досягнута з імпортером минулого тижня.

В «Центренерго» визнають, що африканське вугілля обійдеться Україні дорожче, ніж донецьке, але в умовах окупації та бойових дій на сході, диверсифікація постачання енергоносіїв – єдиний вихід для нашої країни.

У компанії також прозвітували про покращення загальних господарських показників. Так, наприклад, запаси вугілля на складах «Центренерго» станом на початок вересня складали 486 тис. тонн, що на 354 тис. тонн більше, ніж компанії вдалося закумулювати за аналогічний період у 2014 році.

«Крім того, на виконання наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №566 від 1 вересня 2015 року в компанії, на відміну від минулого року, створено 10-денний запас мазуту, що може бути використаний у надзвичайних ситуаціях», – додають у ПАО.

В цілому фінансові показники роботи головного оператора ТЕС за останні місяці покращилися: з початку 3 кварталу 2015 року компанії вдалося зі збитків у 134 млн грн., накопичених за перші 8 місяців роботи, вийти на показник прибутку в розмірі 22,6 млн грн. на початку жовтня. Аналітики прогнозують, що такими темпами за підсумками 11 місяців роботи «Центренерго» отримає близько 80 млн грн прибутку.

Додамо, що з 2 вересня у «Центренерго» змінився керівник – ПАО очолив колишній технічний директор підприємства Олег Коземко. Між тим, компанія все ще значиться у списку об'єктів, призначених до приватизації в 2016 році. За словами голови Фонду Держмайна Ігоря Білоуса, енергетичний гігант не вигідний для держави, натомість приватні інвестори, готові придбати «Центренерго», вже є.

Нагадаємо, «Центренерго» є експлуатантом Вуглегірської, Зміївської й Трипільської ТЕС, сумарна потужність яких складає 7550 Мвт. Державі на сьогодні належать 78,3% акцій підприємства.