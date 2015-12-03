"Нафтогаз" стане постачальником газу "останньої надії"

«Нафтогаз» виявився єдиною компанією, яка подала конкурсну пропозицію», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

У компанії нагадали, що постачальник «останньої надії» не має права відмовити в укладанні договору про постачання природного газу на обмежений період часу.

«Такий постачальник необхідний для безперервного забезпечення споживачів газом у разі ліквідації або банкрутства їх діючого постачальника», - підкреслили в компанії.

Постачальник «останньої надії», як зазначається в повідомленні, зобов'язаний забезпечувати споживачів газом до 60 діб, щоб дати їм можливість укласти договір з іншим постачальником.

«Після рішення конкурсної комісії кандидатуру постачальника «останньої надії» повинен затвердити Кабінет міністрів», - додали в «Нафтогазі».

Постачальник «останньої надії» затверджується на три роки.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня 2015 року набрав чинності закон про ринок природного газу, згідно з яким найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» втрачає монополію на цьому ринку.

«Ми фактично будуємо повністю європейську немонополізовану систему ринку природного газу, де постачальник сам визначає, кому продавати і де, покупець сам визначає, у кого купувати», - заявив напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи цей закон.