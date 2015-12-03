У Демчишина пропонують залишити "Нафтогазу" тільки функцію трейдера

Міністерство енергетики та вугільної промисловості після реформи НАК "Нафтогаз України" пропонує залишити за ним тільки функцію трейдера.

Відповідну пропозицію викладено в презентації Міненерговугілля щодо реформування енергокомпаній України згідно з третім енергопакетом, яку опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook директор департаменту планування та європейської інтеграції Міненерговугілля Михайло Бно-Айріян.

"Ключова пропозицію міністерства: "Нафтогаз" повинен займатися тільки трейдингової діяльністю", - повідомив Бно-Айріян.

Згідно з документом, Міненерговугілля пропонує розділити НАК «Нафтогаз України» наступним чином: держкомпанії «Укртрансгаз» і «Укртранснафта» залишаються в підпорядкуванні Міністерства енергетики, а сам «Нафтогаз» (як трейдинговий бізнес) переходить у підпорядкування Мінекономрозвитку.

Міненерговугілля також пропонує об'єднати держкомпанії «Укргазвидобування», «Енергоатом», «Укргідроенерго» і «Укрнафту» в єдиний холдинг і підпорядкувати його Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, Міненерговугілля хоче зберегти контроль над держкомпанією «Укренерго», оператором енергосистеми України.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках реформи структури і роботи уряду пропонує вивести всі державні підприємства з-під управління міністерств і об'єднати їх у 7 холдингів, які будуть управлятися незалежними менеджерами.

Реформа роботи державних підприємств, що не підлягають приватизації, є одним із пріоритетів роботи уряду, особливо Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. За даними міністерства, сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств, без урахування «Нафтогазу» і «Укрзалізниці», у І кварталі 2015 року становив 9,7 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Навесні 2015 року міністерство розробило постанову про створення холдингової компанії, однієї або кількох, до якої увійшли б стратегічні компанії, що залишаються у державній власності. Головною метою постанови стало виведення держактивів з-під контролю органів виконавчої влади, а також підвищення ефективності їх управління.