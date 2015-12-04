Голова "Нафтогазу" сподівається на переговори з Росією та на імпорт газу з Румунії

Але, сказав він журналістам, наразі він не може коментувати, коли Україна могла б поновити імпорт газу з Росії, передає Радіо Свобода.

При цьому Коболєв додав, що наступного року Україна сподівається імпортувати з Румунії до 1 мільярда кубометрів газу, що, за його словами, ця країна нині має як «невеликий надлишок».

Україна останнім часом різко обмежує чи й припиняє закупівлі російського природного газу, купуючи його натомість у країнах Східної Європи за так званою реверсною схемою, використовуючи частину своїх газогонів у зворотному від проектного напрямку.

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Зокрема, востаннє Україна купувала російський газ – 2 мільярди кубометрів для своїх сховищ для проходження зими – наприкінці листопада, після чого знову припинила його закупівлі. Як заявляв тоді Коболєв, протягом зими Україна зможе забезпечити свої потреби без російського газу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує, що ціна російського газу для нашої країни в першому кварталі 2016 року складе 210 доларів за тисячу кубометрів. Разом з тим міністр енергетики Володимир Демчишин розповів, що розраховує на середньорічну ціну російського газу для України у 2016 році в районі 207-208 доларів за тисячу кубометрів.