Нафта дорожчає напередодні наради ОПЕК за рахунок зниження долара

Ціни на нафту зростають напередодні наради ОПЕК за рахунок зниження долара проти євро.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,16 до $44,00 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,22 до $41,30. У четвер обидва еталона подорожчали на 3 відсотка, пише Рейтер.

Хоча інтернет-видання Energy Intelligence повідомило в четвер з посиланням на високопоставленого чиновника ОПЕК, що Саудівська Аравія запропонує організації знизити видобуток нафти на 1 мільйон барелів на добу, більшість аналітиків впевнені, що картель на нараді в п'ятницю не прийме рішення про зниження видобутку.

"Я схильний сумніватися, що на цьому етапі ОПЕК зможе сильно вплинути на ціни. Ніколи не знаєш напевно, але я думаю, що країни в районі Перської затоки навряд чи будуть скорочувати виробництво, а поки цього не станеться, прогноз не зміниться", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

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На думку аналітиків, набагато більший вплив на ринок нададуть повернення в ОПЕК Індонезії і намір Ірану збільшити видобуток як тільки будуть скасовані санкції.

"Є можливість, що ОПЕК навпаки збільшить квоту на 1 мільйон барелів на добу з урахуванням повернення Індонезії в організацію", - сказала аналітик National Australia Bank Віан Лай. За розрахунками аналітиків банку, ціни на нафту в першому півріччі 2016 року будуть коливатися між $46 і $54 за барель.