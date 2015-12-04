Для енергонезалежності окупованого Криму Росії потрібно $2 мільярди

Для забезпечення енергонезалежності окупованого Криму від материкової України потрібно близько $2 млрд. Про це з посиланням на підрахунки аналітика Renaissance Capital Володимира Скляра повідомляють «Ведомости».

За його оцінкою, щоб забезпечити потреби Криму і покрити дефіцит енергосистеми півдня, необхідно в сумі 1350 МВт. Для цього вироблення збільшить Ростовська АЕС, на якій до кінця року повинен бути запущений третій енергоблок потужністю 1 ГВт, а також будуть побудовані чотири парогазові установки (ПГУ) сумарною потужністю 940 МВт на Таманському півострові.

Ще близько 1 ГВт генерації повинна з'явитися в Криму. Будівництво станцій сумарною потужністю 940 МВт можна оцінити в $1,1–1,3 млрд, вважає експерт. У Криму будівництво може обійтися на $400-450 млн дорожче, додав Скляр.

Напередодні президент Росії Володимир Путін запустив першу нитку енергомосту з Краснодарського краю в окупований Крим. Присутній при цьому глава російського Міненерго Олександр Новак уточнив, що потужності енергомосту дозволять подавати на півострів 200 МВт.

Енергопостачання Криму з території материкової України було припинено 22 листопада після підриву в Херсонській області чотирьох опор ліній електропередачі (ЛЕП), які вели на півострів. В результаті без світла залишилися 2 млн осіб.