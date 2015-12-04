Росія зможе забезпечити окупований Крим електроенергією не раніше 2018 року - експерт

Про це заявив політтехнолог Тарас Березовець в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

"Вони повинні побудувати дві електростанції загальним бюджетом 2,5 млрд рублів. Одну на території Севастополя, іншу - на території Сімферополя", - сказав він.

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Березовець вважає, що Росія не зможе забезпечити кримчан питною водою, більше того, росіяни почали знищувати екосистему півострова.

"Окупаційна влада почала знищувати екосистему Криму, бурити свердловини там, де не можна - на території заповідників. І це те, з чим нам доведеться зустрітися, коли ми повернемо Крим", - сказав Тарас Березовець.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін запустив першу нитку енергомосту з Краснодарського краю в окупований Крим. Присутній при цьому глава російського Міненерго Олександр Новак уточнив, що потужності енергомосту дозволять подавати на півострів 200 МВт.

Енергопостачання Криму з території материкової України було припинено 22 листопада після підриву в Херсонській області чотирьох опор ліній електропередачі (ЛЕП), які вели на півострів. Унаслідок цього без світла залишилися 2 млн осіб.