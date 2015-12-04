Яценюк хоче перенаправити гроші "Укренерго": замість скандальних трансформаторів купити вугілля

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 3 грудня доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості та Національній комісії з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг вивчити питання використання для закупівлі дефіцитного вугілля коштів, накопичених держкомпанією «Укренерго» для закупівлі трансформаторів, повідомив у соцмережі Facebook глава компанії Всеволод Ковальчук.

«Питання, поставлене прем'єром, розглядатиметься міністерствами і НКРЕКП до восьмого числа», - повідомив Ковальчук.

Раніше про це доручення повідомив екс-член НКРЕКП Андрій Герус.

«Увечері прем'єр-міністр дав доручення розглянути можливість переспрямування коштів, закумульованих «Укренерго» (понад 1 млрд грн) на закупівлю вугілля. Вугілля на складах зараз на 20-30 днів роботи ТЕС, поставки з Росії і зони АТО повністю зупинені», - повідомив Герус.

Як повідомляв УНІАН, у середині літа 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд грн.

Після цього компанія заявила, що частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердженої інвестпрограми «Укренерго» оголосила тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збиралася купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

«Запоріжтрансформатор» входить у групу «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.

Наприкінці липня прем'єр Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель у держкомпанії «Укренерго», після того як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів.