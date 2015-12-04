Доходи Росії від експорту нафти впали майже вдвічі

Доходи РФ від експорту нафти в січні-жовтні 2015 року знизилися в 1,75 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 76,738 мільярда доларів.

Повідомляє Прайм з посиланням на дані Федеральної митної служби (ФТС) РФ.

При цьому в січні-жовтні поточного року Росія експортувала 201,24 мільйона тонн нафти (зростання на 7,63% порівняно з аналогічним періодом 2014 року).

Експорт до країн далекого зарубіжжя зріс на 9% - до 182,292 мільйона тонн. У грошовому вираженні обсяг поставок склав 71,847 мільярда доларів (в 1,77 рази менше, ніж протягом січня-жовтня 2014 року). Експорт нафти до країн СНД знизився на 4,02% - до 18,948 мільйона тонн, у грошовому вираженні показник скоротився в 1,5 рази - до 4,891 мільярда доларів.

Експорт нафтопродуктів за січень-жовтень 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зріс на 4,5% - до 143,801 мільйона тонн, у грошовому вираженні склав 58,353 мільярда доларів. Експорт у далеке зарубіжжя склав 137,089 мільйона тонн на 55,039 мільярда доларів. Експорт у країни СНД скоротився на 18,35%, до 6,712 млн тонн, у грошовому вираженні показник склав 3,313 мільярда доларів.

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В тому числі, бензину було експортовано 3,91 мільйона тонн, що на 6% більше порівняно з аналогічним показником минулого року, доходи склали 2,088 мільярда доларів (зниження на 26%). При цьому до країн далекого зарубіжжя експорт бензину склав 1,986 мільйона тонн на 1,109 мільярда доларів, до країн СНД експорт бензину зріс на 0,34%, до 1,923 мільйона тонн на 978,9 мільйонів доларів.

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Експорт дизельного палива в січні-жовтні поточного року зріс на 6,4%, до 42,832 мільйона тонн на 22,417 мільярда доларів. Експорт у далеке зарубіжжя склав 40,166 мільйона тонн (зростання на 6,75%) на 20,924 мільярда доларів. До країн СНД було експортовано 2,665 мільйона тонн на 1,493 мільярда доларів.

Разом з тим зазначається, що доходи Росії від експорту газу в січні-жовтні 2015 року склали 35,209 мільярда доларів, що на 25,65% менше показника протягом аналогічного періоду 2014 року.

"Росія за десять місяців експортувала 150,5 мільярда кубометрів газу (зростання на 2,73% порівняно з січнем-жовтнем 2014 року), у тому числі до країн далекого зарубіжжя - 117,9 мільярда кубометрів (зростання на 10,8%), в країни СНД - 32,6 мільярда кубометрів (зниження на 18,7%)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в 2014 році, за даними ФМС, Росія експортувала 172,6 мільярда кубометрів газу, отримавши 54,73 мільярди доларів доходу.