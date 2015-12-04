Запаси дефіцитного вугілля на складах українських ТЕС протягом тижня знизилися на 9%

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 30 листопада по 4 грудня знизилися на 8,7% – до 785,3 тисяч тонн з 860 тисяч тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС протягом тиждень знизилися на 3,8%, - до 1,93 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів для стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин зазначав, що наявних запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів, і надалі питання з постачанням вугілля вимагає нових рішень. За інформацією міністра, в грудні Україна отримає 250 тисяч тонн вугілля з ПАР, а до кінця року загальний запас вугілля має бути не менше 1 мільйона тонн.

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4 грудня стало відомо, що Яценюк доручив Міненерговугілля і НКРЭКУ вивчити питання використання для закупівлі дефіцитного вугілля коштів, накопичених держкомпанією "Укренерго" для закупівлі трансформаторів.