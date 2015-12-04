"Нафтогаз" хоче отримати знижку на російський газ у першому кварталі 2016 року – голова "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" має намір звернутися до уряду Російської Федерації про надання в першому кварталі знижки на природний газ, повідомила прес-служба "Газпрому" з посиланням на слова голови компанії Олексія Міллера за підсумками його зустрічі з главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим 4 грудня в Берліні.

"НАК "Нафтогаз України" має намір звернутися до російської сторони з проханням про надання знижки до ціни на перший квартал 2016 року", - сказав Міллер.

Також він повідомив, що "Газпром" запросив у НАК "Нафтогаз України" гарантійний лист за обсягом закупівель до кінця березня.

"У зв'язку з важким фінансовим становищем НАК "Нафтогаз України" очікувати передоплати та відновлення поставок російського газу до кінця року не доводиться. До кінця грудня сторони розраховують визначити умови закупівель Україною російського газу на перший квартал 2016 року", - зазначив Міллер.

НАК "Нафтогаз України" поки не надав коментарі за підсумками зустрічі Коболєва і Міллера.

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Як повідомляв УНІАН, до кінця 2015 року "Газпром" встановив вартість газу для "Нафтогазу України" в 227 доларів за тисячу кубометрів.

У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 доларів за тисячу кубометрів. Ціна на газ з Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 доларів.

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Наприкінці листопада "Нафтогаз" припинив імпорт російського газу, а на початку грудня різко скоротив його закупівлі в ЄС.