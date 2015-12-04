"Нафтогаз" може вийти на беззбитковість в 2016 році – Яценюк

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" може вийти на беззбитковість в 2016 році, оскільки поточний збиток держхолдингу складає лише 1 мільярд гривень.

"Ми вже скоротили дефіцит бюджету "Нафтогазу" в 10 разів, – сказав Яценюк. – А наступного року компанія вийде на нульовий, беззбитковий рівень".

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості затвердив ринкову вартість акцій найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України" в розмірі 160,45 мільярда гривень. В цілому Кабмін у 2015 році докапитализировал "Нафтогаз" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики на 29,7 мільярда гривень.

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В інтерв'ю УНІАН голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що з другого півріччя 2015 року компанія не отримує дотацій з державного бюджету, а питання держпідтримки на 2016 рік буде залежати від тарифів на газ для населення.