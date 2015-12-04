Кабмін ухвалив новий статут "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України ухвалив новий статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", який є основою реформи держхолдингу, погодженої з одним із ключових кредиторів країни - Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю центральним телеканалам.

"Кабмін прийняв рішення про затвердження нового статуту "Нафтогазу", - сказав глава уряду. При цьому він не повідомив деталей прийнятого рішення.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначав, що реформа корпоративного управління "Нафтогазу" є головною вимогою Європейського банку реконструкції та розвитку для отримання 300 мільйонів доларів кредиту, які планується направити на закупівлю природного газу в ЄС. Новий статут "Нафтогазу" передбачає створення наглядової ради з 5 членів, 3 з яких будуть незалежними, один представлятиме Кабмін і один - президента.

При цьому акції НАК мають бути передані Кабміну або Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Читайте такожКабмін планує затвердити 30 листопада новий статут "Нафтогазу"

У свою чергу Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонувало розділити НАК "Нафтогаз України" наступним чином: держкомпанії "Укртрансгаз" і "Укртранснафта" залишити в підпорядкуванні Міненерговугілля, а сам "Нафтогаз" (як трейдинговий бізнес) перевести в підпорядкування Мінекономрозвитку.