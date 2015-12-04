Дефіцит вугілля в Україні - 1,5 мільйона тонн, закупівлею займеться уряд - Яценюк

Про це повідомив в інтерв'ю центральним телеканалам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«По вугіллю. Я чотири місяці тому на засіданні енергоштабу попередив, що нам необхідно мати 3,5 мільйона тонн вугілля. Дефіцит зараз – 1,5 мільйона тонн. Моє доручення міністр (Володимир Демчишин - УНІАН) не виконав. Іншого варіанту, крім того, щоб уряд займався зараз невластивою йому функцією, немає», - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, фактично йому треба «з резервного фонду Кабміну виділити гроші на якусь держкомпанію і терміново шукати вугілля – робити те, що треба було зробити 4 місяці тому».

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Як повідомляв УНІАН, Демчишин раніше зазначав, що наявних запасів вугілля, сформованих на складах і на теплоелектростанціях України, вистачить приблизно на місяць стабільної роботи енергооб'єктів, і надалі питання з постачанням вугілля вимагає нових рішень. У той же час він зазначив, що в грудні Україна очікує поставок ще 250 тисяч тонн вугілля з ПАР.

Україна почала імпорт антрацитового вугілля в 2014 році, оскільки українські шахти, які видобувають це вугілля, виявилися на не підконтрольній українському уряду території.