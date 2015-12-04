Україна розраховує перезимувати без додаткових закупівель російського газу
Україна розраховує провести поточний опалювальний період з наявними запасами газу – без додаткових закупівель палива в Росії.
Про це сказав в інтерв'ю центральним телеканалам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
«По газу: зараз у сховищах 16 мільярдів кубометрів. Ми зможемо пережити зиму без покупки російського газу. Зараз працюємо над тим, щоб отримати револьверний (поновлюваний – УНІАН) кредит на постійну закупівлю газу в ЄС», – сказав глава уряду.
При цьому Яценюк зазначив, що цінова ситуація на ринку газу є сприятливою для України. «Цінова тенденція нормальна. Ціни на нафту падають, а відповідно, знижується і ціна на газ», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортованого в Україну газу в листопаді 2015 року склала 229,69 долара, або 5265,35 гривні за тисячу кубометрів.
Україна, яка відмовилася наприкінці листопада від закупівель російського газу, в грудні різко скоротила імпорт газу з ЄС і збільшила його відбір з підземних сховищ.