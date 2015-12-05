ОПЕК заявив про збереження чинної квоти на видобуток нафти - BBC

Про це заявив міністр нафти Нігерії Еммануель Ібе Качікву, передає BBC Україна.

Генсек організації Абдалла ель-Бадрі зазначив, що країни відклали рішення щодо нового рівня квот до наступної зустрічі, що має відбутися у червні 2016 року у Відні.

"Ми не можемо зараз дати цифри (щодо рівня квот. - Ред.). Ми не знаємо, коли Іран вийде на ринок. Видобуток всередині ОПЕК змінюється час від часу. Ми вирішили відкласти це рішення до наступної зустрічі", - зазначив ель-Бадрі.

Чинну квоту на видобуток нафти встановили у грудні 2011 року.

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Члени ОПЕК цього разу домовилися лише про моніторинг ринку, попри те, що ціни на нафту за останні 18 місяців упали більш як удвічі. Після оголошення рішення організації, вартість палива знову знизилася.

Як зазначає кореспондент ВВС з питань економіки, Іран, що очікує на послаблення міжнародних санкцій у найближчі місяці, прагне бути вільним видобувати більше нафти.

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Ще однією проблемою для ОПЕК є зростання видобутку сланцевої нафти у США, додає кореспондент ВВС.