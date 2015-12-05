Ердоган: Туреччина може знайти заміну російським нафті та газу

Президент Туреччини Тайіп Ердоган пообіцяв знайти інші джерела нафти і газу замість Росії.

Про це він заявив, звертаючись до турецьких підприємців, пише РБК з посиланням на The Telegraph.

Він заявив, що Анкара може почати закуповувати паливо у таких країн, як Катар і Азербайджан. «Ми можемо знайти різних постачальників», — зазначив голова держави.

Як зазначає видання, Туреччина імпортує майже всю енергію, яку споживає, при цьому більше половини імпорту газу і близько 10% нафти йдуть з Росії.

Він також заявив, що Анкара «не буде піддаватися тиску Росії», додав, що «його не хвилює, чи буде Росія купувати турецькі продукти чи ні».

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Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Президент РФ Володимир Путін 28 листопада підписав указ про введення санкцій проти Туреччини. Під заборону потрапили продукти з Туреччини - огірки, помідори, цитрусові і т. д.

Також з 1 січня 2016 року скасовується безвізовий режим з Анкарою, з 1 грудня 2015 року — припинено чартерне авіасполучення між країнами.